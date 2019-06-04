سوبر كورة .. طاقم حكام مصرى لمواجهة الصفاقسى والترجى فى كأس تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، عن الاستعانة بطاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة الصفاقسى والترجى فى نصف نهائي كأس تونس. لمعرفة طاقم الحكام المصرى الذى تم اختياره لإدارة مباراة الصفاقسى والترجى اضغط هنا

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