تأجيل الاجتماع الحاسم لـ"كاف" بشأن مباراة الترجي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن الاجتماع الحاسم الذي سيناقش ملف مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قد تأجل إلى غدًا الأربعاء.

قناة الرياضية المغربية بث خبرًا عاجلًا مساء اليوم، الثلاثاء، أكدت خلاله على تأجيل الاجتماع لما بعد انتخاب جياني إنفانتينو لفترة رئاسة جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكان مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" قد عقدوا اجتماعًا عصر الثلاثاء لمناقشة مصير المباراة النهائية لدوري الأبطال، والتي تم احتسابها لصالح الترجي التونسي.

إلا أن الاجتماع تم تعطيله على أن يعود للانعقاد من جديد في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيله لحين حسم تواجد الرئيس الحالي للفيفا لفترة ولاية جديدة.

الجدير بالذكر أن مباراة الترجي والوداد قد شهدت اعتراضات من الجانب المغربي بسبب تعطيل خاصية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتم اعتماد ممثل تونس بطلًا للبطولة القارية.