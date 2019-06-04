صورة.. محمد النني يستعد لأمم أفريقيا بقصة شعر جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات أمم أفريقيا بمصر.
وظهر النني في الصورة التي نشرها بعد قصة شعره، الذي كان عنصرا مميزا له خلال السنوات الماضية.
وظهر النني في 17 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات مع آرسنال، ويتبقى في عقده مع الفريق اللندني 3 سنوات آخرى.
يذكر أن خافير أجيري اختار محمد النني، ضمن قائمة الـ 25 لاعبا استعدادا لأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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