تقرير.. هل يرحل صلاح عن ليفربول؟ 3 عوامل تحكم قرار الفرعون المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مازالت مدينة ليفربول الإنجليزية تعيش أجواء الاحتفال والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا التي تُوج بها الريدز للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

صلاح كان له دور بارز ومهم في تتويج فريقه بالبطولة "وتحقيق حلمه" الذي طالما سعى إليه، بعدما افتتح أهداف المباراة في الدقائق الأولى عن طريق ركلة جزاء، ثم عزز البلجيكي ديفوك أوريجي تقدم الريدز عن طريق تسديدة صاروخية ليحطم آمال توتنهام في محاولة التتويج باللقب الأوروبي.

إنجازات محمد صلاح لم تبدأ بالتتويج الأوروبي وإن كانت هي البطولة الجماعية الأولى التي يحققها "مو" بقميص ليفربول، بل منذ أن وطأت أقدام اللاعب المصري ملعب آنفليد وهو يحقق أرقامًا فردية وقياسية واحدًا تلو الآخر.

بتحقيق صلاح لحلمه هل يبقى في ملعب آنفليد أم يبحث عن مجد جديد يحقق له إنجازات فردية وجماعية أخرى؟.. هذا ما تطرقت له صحيفة آس الإسبانية التي تحدثت عن 3 عوامل قد تتحكم في مصير "مو" مع ليفربول.

يورجن كلوب

الصحيفة الإسبانية لفتت إلى العلاقة التي تجمع بين كلوب مدرب الريدز وصلاح، وكيف ساهم الألماني بشكل طبير في تطور أداء "مو".

كما أشارت آس إلى انفرادها في أبريل الماضي والذي كشفت خلاله عن وقوع مشادة بين الثنائي انتهت بطلب صلاح للرحيل عن ليفربول وسط تكنهات وشائعات ربطته بريال مدريد.

الصحيفة ترى أن صلاح سيقيم علاقته مع مدربه خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل بداية الموسم المقبل للاستقرار على مستقبله.

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الفرعون المصري مدد تعاقده مع ليفربول بداية الموسم المنقضي ليستمر في آنفليد حتى 2023 ويغلق الباب أمام الأندية الأوروبية التي قد تفكر في ضمه.

بعض التقارير أشارت إلى أن صلاح أصبح هدفًا لبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بخلاف اهتمامات ريال مدريد السابقة إلا أنها لم تجدد خلال الآونة الأخيرة.

ساديو ماني

الصحيفة الإسبانية ترى أن اللاعب السنغالي تربطه علاقة جيدة مع نظيره المصري، كما أكدت أن ماني قد يكون له دور مؤثر في استمرار صلاح في آنفليد.

وأشارت آس إلى الرهان الذي جمع بين الثنائي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ما يدل على حجم العلاقة الوطيدة بينهما.

رامي عباس

وكيل أعمال صلاح وهو من أصل كولومبي، الذي لديه كافة الصلاحيات للتعامل في كل ما يخص الفرعون المصري.

ليفربول كان من بين أكثر الأندية التي أنفقت على وكلاء اللاعبين الموسم الماضي (50 مليون يورو، ولعل أسباب انسحاب ريال مدريد من صفقة ضم بول بوجبا 2016 كان بسبب وكيله مينو رايولا.

عباس هو مستشار اللاعب المصري الأول والأكثر ثقة، وبحسب ما أكدته آس فإن الكولومبي سيكون عاملًا رئيسيًا في قرار صلاح عندما يتعلق الأمر بخوض تحديد جديد في الموسم المقبل من عدمه.