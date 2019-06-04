عبد الفتاح ينفي لمصراوي إقالته من "كاف".. ويؤكد: لست مسؤولًا عن جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري، ولجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "كاف"، أن الأنباء التي ترددت عن إقالته من منصبه لا أساس لها من الصحة.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يقم بمحاسبة أي مسؤول بداخله بناء على أخطاء من ينتمون إلى نفس البلد.

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وكانت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، قد نشرت تقريرًا أوضحت خلاله أن عصام عبد الفتاح سيكون بمثابة "كبش فداء" مع مسؤولين آخرين في لجنة الحكام بالكاف، بعد أحداث مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عضو اتحاد الكرة: "لا أساس من الصحة للحديث عن إقالتي من لجنة الحكام بالكاف، ولم يتحدث معي أي شخص في هذا الشأن".

واختتم: "لست مسؤولًا عن إيقاف جهاد جريشة أو أخطاءه، كل مسؤول في الكاف لا يحاسب بما يفعله مواطنه سواء كان حكم أو لاعب أو غيره".