مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي سبب الدفع ببهاء مجدي بدلا من جمعة أمام الحرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب الدفع ببهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق على حساب عبد الله جمعة خلال مباراة حرس الحدود أمس الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري.

وتعثر الزمالك مساء امس الاثنين أمام حرس الحدود بالتعادل بهدف لكل فريق، خلال مباراة حرس الحدود أمس الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك قرر الدفع ببهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق على حساب عبد الله جمعة خلال مباراة حرس الحدود بسب الإصابة التي كان يعاني منها جمعة.

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وأوضح، أن جمعة تعرض للإصابة خلال مباراة الإنتاج الحربي الماضية بشد في الخلفية، لافتًا أن اللاعب هو من طلب عدم المشاركة أساسيا بسبب عدم جاهزيته بنسبة ١٠٠٪.

وأشار إلى أن دخول عبد الله جمعة أمام حرس الحدود خلال الشوط الثاني كبديل أمر طبيعي عكس الدفع به أساسيا والمجازفة به منذ بداية المباراة.

وأتم تصريحاته:" يوسف أوباما لم يشارك في المباراة أمام حرس الحدود بسبب إصابته بكدمة في أنكل القدم.