رسميًا .. "كاف" يخطر اتحاد الكرة بموعد تسجيل الأندية المشاركة بالأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا للاتحادات المحلية، لاخطارهم بموعد تسجيل الأندية التي ستشارك في البطولات الأفريقية للموسم المقبل.

وبحسب خطاب كاف، والذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، فإن الاتحاد الأفريقي فتح المجال أمام الاتحادات لتسجيل الأندية التي ستشارك قاريًا بداية من أمس، الأثنين.

واكد خطاف الاتحاد الأفريقي، أن الموعد النهائي لتسجيل الاتحاد المحلية للأندية الممثلة لها سيكون يوم 30 يونيو المقبل، وهو ما يضع اتحاد الكرة المصري في مأزق جديد.

واوضح، ان الاتحادات المُصرح لها بتسجيل فريقين في كل بطولة قارية هم الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، زامبيا.

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وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي خلال الموسم المقبل في ظل حسمه لأحد المركزين الأول أو الثاني بالدوري المصري، رقميًا.

ولم يتحدد الفريق الثاني المشارك في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعثر الزمالك بالتعادل أمام حرس الحدود، ليظل في المركز الثالث خلف بيراميدز، في الوقت الذي تتوقف فيه مباريات الدوري المصري لحين انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا.

الأزمة التي تواجه اتحاد الكرة المصري، هي أن كأس الأمم سينتهي خلال شهر يوليو المقبل -بعد الموعد النهائي للتسجيل المحدد من جانب كاف-، ليظل المأزق قائمًا في ظل عدم قدرة الزمالك أو بيراميدز على حسم المركز الثاني، وبالتالي البطاقة المصرية الثانية في دوري الأبطال.

عدم تحديد ممثل مصر الثاني في دوري الأبطال يصب بدوره على كأس الكونفدرالية الأفريقية، في ظل عدم تحديد صاحب المركز الثالث بالدوري المصري أو بطل كأس مصر، واللذان يحق لهما المشاركة في البطولة.