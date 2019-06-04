مصدر بالزمالك لمصراوي: هناك اقتراح داخل الإدارة لاستقدام مدرب أجنبي بدًلا من خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عدد من الأعضاء اقترحوا التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، بدلًا من خالد جلال.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بعضًا من أعضاء إدارة الزمالك تقدموا بالاقتراح، في ظل تأكيدات رئيس النادي باستمرار جلال كمدير فني للفريق.

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وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك قد رحل عن منصبه بعد نهاية عقده، ليتولي جلال المهمة بدلًا منه خلال المباريات المتبقية من الدوري المصري بالإضافة للموسم القادم.

وجاء تعثر الزمالك أمام حرس الحدود بالتعادل في الدوري المصري، ليزيد من مطالب التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في أولى المباريات التي قاده خلالها خالد جلال، ليصبح رصيد الفريق 68 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري.