برج العرب مرشحا لاستضافة مباراة الوداد والترجي حال إعادتها

رشح مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، ستاد برج العرب في الاسكندرية، لاستضافة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في إياب دوري أبطال أفريقيا، حال إعادة المباراة. والترجي التونسي في إياب دوري أبطال أفريقيا، حال إعادة المباراة. ويحسم المكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء، مصير المباراة التي شهدت ازمة وانسحب منها الوداد لعطل تقنية الفيديو واتخاذ الحكم قرارا بالغاء هدف سجله بطل المغرب.

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