أمين عمر حكمًا لمباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس والمقرر له مساء بعد غدٍ الخميس لطاقم تحكيم مصري. والمقرر له مساء بعد غدٍ الخميس لطاقم تحكيم مصري. ويتكون طاقم التحكيم من: أمين عمر كحكم ساحة ويساعده الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا.

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