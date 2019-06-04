كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، عن تعرضه للتهديد بالقتل في تونس خلال لقاء الترجي والوداد المغربي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. خلال لقاء الترجي والوداد المغربي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. واعترف رئيس للكاف خلال حديثه مع أعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع اليوم، بأنه تلقى تهديدات بالقتل في تونس حال عدم تسليم كأس البطولة للترجي التونسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أحمد للمكتب التنفيذي بـ"الكاف": تعرضت للتهديد بالقتل في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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