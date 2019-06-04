مصر ترفض التصويت على أحقية الوداد أو الترجي في دوري أبطال أفريقيا

امتنعت مصر عن التصويت بأحقية الترجي التونسي أو الوداد المغربي في الفوز بدوري أبطال أفريقيا، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الثلاثاء في فرنسا. اليوم الثلاثاء في فرنسا. وحصل الوداد على 8 أصوات في الاجتماع كالتالي: السنغال - غينيا - بوركينا فاسو - مالاوي - أفريقيا الوسطى - الكونغو - ليبيريا - تشاد . بينما صوت للترجي التونسي 7 دول وهم: ليبيا - موريتانيا - جنوب إفريقيا - نيجيريا - زامبيا - تنزانيا - بوروندي.

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