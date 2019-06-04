رسميًا .. الكاف يحدد موعد تسجيل الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، خطابا رسمياً ل12 اتحادا منهم اتحاد الكرة المصري، يخطرهم فيهم بموعد تسجيل الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا. أفريقيا. ذكر الكاف في خطابه أنه يجب على الاتحادات تسجيل الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا خلال موعد أقصاه 30 يونيو الجاري. ويمثل الخطاب أزمة لاتحاد الكرة خاصة أن الدوري سيتم استكماله بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث إن الترتيب الحالي للفرق الأربعة الأولى في الجدول ليس نهائياً لوجود مؤجلات للزمالك والأهلي.

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