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شاهد استقبال لاعبي المنتخب الهولندي لنجمي ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال

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حرص لاعبو المنتخب الهولندي على تهنئة زملائهم فيرجيل فان دايك وجورجينهو فينالدوم نجمي ، بعدما توجا ببطولة على حساب توتنهام.

وفاز ليفربول على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمتعهما على ملعب "واندا ميتروبولتانو" بالعاصمة الاسبانية، مدريد.

وقدم فان دايك فينالدوم مستويات رائعة مع فريقهما مما ساعد ليفربول بالتتويج بدوري الأيطال بعد غياب ١٤ عامًا، ليتوج ليفربول باللقب السادس له في تاريخ البطولة.

وأظهر فان دايك مستويات جيدة للغاية على مستوى الدفاع مما ساعد على تحسن

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دفاع الريدز بشكل كبير، كما قدم أيضًا فينالدوم، مستويات كبيرة، ساهمت في وصول ليفربول إلى نهائي دوري ابأبطال، بعدما ساعد فريقه في تسجيل هدفين في المباراة الإياب التاريخية أمام ، على ملعب "أنفيلد" بدور نصف النهائي بعد نزوله بدقائق، والتي انتهت بفوز الريدز على برشلونة برباعية دون رد.    
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