شاهد استقبال لاعبي المنتخب الهولندي لنجمي ليفربول بعد التتويج بدوري الأبطال

حرص لاعبو المنتخب الهولندي على تهنئة زملائهم فيرجيل فان دايك وجورجينهو فينالدوم نجمي ليفربول، بعدما توجا ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وفاز ليفربول على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمتعهما على ملعب "واندا ميتروبولتانو" بالعاصمة الاسبانية، مدريد.

وقدم فان دايك فينالدوم مستويات رائعة مع فريقهما مما ساعد ليفربول بالتتويج بدوري الأيطال بعد غياب ١٤ عامًا، ليتوج ليفربول باللقب السادس له في تاريخ البطولة.

وأظهر فان دايك مستويات جيدة للغاية على مستوى الدفاع مما ساعد على تحسن