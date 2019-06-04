محمد صفوت يتأهل للدور الثالث من بطولة تشالنجر التشيك للتنس

تأهل المصري محمد صفوت إلى الدور الثالث من بطولة تشالنجر التشيك للتنس الأرضي المقامة حاليَا في مدينة بروستيوف بجمهورية التشيك خلاب الفترة من 3 الى 9 يونيو 2019. بجمهورية التشيك خلاب الفترة من 3 الى 9 يونيو 2019. وفاز محمد صفوت على اللاعب السلوفاكي أليكس مولكن المصنف 333 عالمياً بمجموعتين لمجموعة ويمر إلى الدور الثالث ليقابل بطل إسبانيا والمصنف رقم 3 على البطولة بابلو أندوخر.

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