الصاعد على سلامة يدخل مواجهة جديدة مع ماكينات الجولف غدا فى ألمانيا

يخوض الصاعد لاعب الجولف علي سلامة اختباره الثانى فى مدينة فرانكفورت الألمانية غدا الأربعاء ببطولة الجولف المفتوحة التى ينظمها الاتحاد الألمانى للعبة . وكان على سلامة فرعون الجولف الصغير قد خاض الاختبار الأول وسدد 109 ضربة فى 18 حفرة لمسافة موحدة هى 6 آلاف ياردة وهى الجولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الألمانية للناشئين والناشئات. شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الألمانية للناشئين والناشئات. واستطاعت بطلة ألمانيا ذات ال 16 عاما إيزابيلا شليك التتويج بالمركز الأول وسددت 74 ضربة مسجلة ضربتين فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى شقيقتها شيارا شليك. وأثنت إيزابيلا على أداء اللاعب على سلامة فى البطولة خاصة وأنه مازال صغيرا تسع سنوات فقط وما يحققه يعتبر جيدا بالنسبة لمرحلته السنية ووعدته بالحضور إلى مصر ولعب الجولف معه بالقاهرة . وتعد تلك المرة الأولى التى يلعب فيها على سلامة بالملاعب الألمانية وبسببها قضى أجازة عيد الفطر المبارك خارج البلاد بعيدا عن أسرته واصدقائه حتى يشارك فى البطولة الألمانية .

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