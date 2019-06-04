مدرب واتفورد يدخل دائرة المرشحين لتدريب تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني خافيير جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي، بات أحد المرشحين لتولي تدريب تشيلسي خلال الموسم المقبل.

ويبحث تشيلسي عن التعاقد مع مدير فني خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري، والذي أشارت العديد من الأنباء عن اقترابه من الرحيل عن تدريب البلوز، لتولي تدريب يوفنتوس خلال الموسم

القادم.

وقالت شبكة "ESPN" أن جارسيا المدير الفني لواتفورد أصبح من المرشحين لتولي تدريب تشيلسي، خاصة مع نجاحه في قيادة فريقه هذا الموسم لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الحادي عشر، وكذلك بلوغ المباراة النهائية في كأس الاتحاد، على الرغم

من خسارة اللقب لصالح مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من نجاح ساري في قيادة تشيلسي الأسبوع الماضي للفوز ببطولة الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، إلا أن علاقة المدرب الإيطالي بالبلوز باتت متوترة مما يرجح رحيله، خاصة في ظل رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المدرب الإيطالي ليخلف ماسيمليانو أليجري.

وبذلك انضم خافيير جارسيا لقائمة المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي خلال الموسم المقبل، ومن أبرزهم الإنجليزي فرانك لامبارد.