رياضة | محمد النني يستعد لبطولة أمم إفريقيا بـ"نيولوك" جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني يستعد لبطولة أمم إفريقيا بـ"نيولوك" جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقضي الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي اجازة قصيرة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.

ونشر "النني" صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ظهر خلالها بدون "شعره الكثيف" في نيولوك جديد قبل البطولة الإفريقية.

وعلق "النني" على الصورة قائلًا: " فترة راحة قبل الحدث الكبير القادم بطولة أمم إفريقيا 2019 .. ونعم ما تراه صحيحًا لم يعد هناك شعر كثيف".

وستقام بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر خلال الفترة من 19 يونيو وحتي 21 يوليو القادم.