رياضة | إنتر ميلان يخطط لضم أرناتوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لضم أرناتوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب ماركو أرناتوفيتش، لاعب نادي ويستهام، ضمن اهتمامات نادي إنتر ميلان لتعزيز هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل بناءا على طلب أنطونيو كونتي.

كونتي وضع أرناتوفيتش كحل بديل في حال فشل النيراتزوري في التعاقد مع أهدافه الأساسية وهما روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو، إذ يرى كونتي أن اللاعب سيكون ملائم لتنفيذ أفكار المدير الفني في الملعب.

من جانبه فإن إنتر ميلان على استعداد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون إسترليني من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب وإقناع ويستهام بالموافقة على رحيله، والعرض قد يكون كافي لإقناع ويستهام بذلك.

وانتقل أرناتوفيتش قادما من ستوك سيتي موسم 2017 في صفقة بلغت قيمتها 24 مليون إسترليني.