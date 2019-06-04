رياضة | رونالدو يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخضع قرارات الأندية في بعض الأحيان لرغبات اللاعبين خاصة فيما يخص المدربين سواء رحيل أحدهم أو التعاقد مع آخر، ولاعب مثل كريستيانو رونالدو يجب الخضوع لطلباته.

ذكرت صحيفة توتو سبورت أن النجم البرتغالي اعطى موافقته على تولي ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس بداية من الموسم القادم.

ويبدو على رونالدو الحماس للعمل تحت قيادة المدير الفني الذي نجح في تطوير وإبراز موهبة العديد من المهاجمين مثل جونزالو هيجواين وديريس ميرتنز.

وبات ساري قريباً من الانتقال لليوفي مع وجود وكيل أعماله فالي راماداني في لندن لمناقشة كيفية خروج المدرب الإيطالي من نادي تشيلسي مع مسؤولي البلوز.