رياضة | أزمة نارية في أمم إفريقيا 2019 بسبب حقوق البث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية في أمم إفريقيا 2019 بسبب حقوق البث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لم ينته بعد من أزماته؛ وأصبح في مأزق بسبب حقوق بث مباريات الأمم الإفريقية المقبلة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "كاف" لم يرفع حصة مصر من عائدات بث بطولة كأس الأمم الأفريقية بالرغم من زيادة عدد الفرق خلال النسخة الحالية عن النسخ السابقة.

وأشارت الصحيفة؛ إلي أن هذا الأمر سيحدث مشكلة بين اللجنة الإفريقية لحرية المنافسة التجارية، وشركة لاجاردير الفرنسية والكاف. Advertisements وكان الاتحاد الإفريقي قد باع حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية في عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق حتى عام 2036 مقابل 40 مليون دولار. وأضافت ماركا; إلى أن القيمة الحقيقية لحقوق البث في بطولة مصر 2019 يجب أن تصل إلى 100 مليون دولار تقريبًا، وذلك بسبب زيادة عدد المباريات وأيضًا بسبب انتقال وقت البطولة من فصل الشتاء إلى فصل الصيف، مما يضيف قيمة تسويقية إضافية للبطولة وذلك لأنها لن تتزامن مع البطولات المحلية الأوروبية. وأضافت الصحيفة أن الكاف إذ لم يتوصل لحل ويرفع سعر حقوق البث فستحصل مصر على 10 ملايين دولار بدلًا من 20 مليون دولار وهي حصتها من حقوق بث البطولة. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

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