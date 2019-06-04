رياضة | اتهام ثلاثي بلد الوليد بالتلاعب في نتيجة مباراة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام ثلاثي بلد الوليد بالتلاعب في نتيجة مباراة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مكالمات هاتفية مسجلة تم اعتراضها من قبل الشرطة الإسبانية بشأن التلاعب بنتيجة مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز خفافيش ​فالنسيا​ بثنائية نظيفة.

وأفادت صحيفة الماندو الإسبانية بأن التسجيلات أدانت بورخا فرنانديز لاعب بلد الوليد واللاعبين السابقين للنادي كارلوس أراندا وراوول برافو وتم اتهامهم بارتكاب جرائم الفساد في الرياضة وأنه قد تم إطلاق سراح الثلاثي بكفالة بعد مثولهم أمام القاضي.

وقال أراندا في أحد التسجيلات التي نشرت: "تم رشوة سبعة لاعبين لا أكثر، رهان 10000 يورو وستربح 20.000 يورو".

كما قال لأحد أصدقائه في محادثة هاتفية أخرى: "انظر يا رفيق، فالنسيا يفوز في الشوط الأول والثاني، حسنا؟ لذلك، يفوزون في المباراة كذلك، عليهم تسجيل هدفين في شوطين".