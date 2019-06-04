رياضة | كاراسكو يقترب من ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراسكو يقترب من ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الجناح البلجيكي فيريرا كراسكو، الذي يلعب في الدوري الصيني، من الظهور في الملاعب الأوروبية مجددا ولكن هذه المرة في الدوري الإيطالي عقب اختفاءه لمدة موسمين وانتقاله إلى الصين.

وظهر وكيل أعمال اللاعب في مدينة ميلانو الإيطالية وأغلب الأخبار تشير إلى اجتماعه مع ليوناردو، إداري نادي ميلان، من اجل بحث إمكانية انتقال كاراسكو في الانتقالات الصيفية الحالية إلى أي سي ميلان.

ميلان يرغب في انتظار التعاقد مع مدير فني جديد من أجل الوقوف على إمكانية ضم كاراسكو إلى الفريق أو لا، وأخذ القرار الفني الأخير منه.

أما فريق مدينة ميلان الآخر نادي إنتر ناسيونال فإن كونتي لا يضع كاراسكو ضمن خطته مع الفريق بداية من الموسم المقبل، وهو ما يغلق الباب أمام انتقال اللاعب إلى النيراتزوري.