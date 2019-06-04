رياضة | اليونايتد يقتحم صفقة ندومبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يقتحم صفقة ندومبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي، لاعب نادي ليون، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط وسط الفريق.

نادي ليون يطلب الحصول على 70 مليون إسترليني من اجل الموافقة على رحيل ندومبيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستفادة من اللاعب بأقصى صورة ممكنة.

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وعلق اللاعب على أخبار رحيله عن ليون: لقد أبلغت وكيل أعمالي برغبتي، والإدارة تعلمها جيدا، دعونا ننتظر القرار النهائي في الفترة المقبلة.

واستكمل: لا امانع الاستمرار مع ليون في الموسم المقبل، سنشارك في دوري أبطال أوروبا ويمكن أن أقدم مستوى جيد الموسم المقبل أيضا، لكن ليس هناك شئ واضح حتى الآن.

المنافسة بين فريقي مانشستر وتوتنهام وصلت ذروتها للتعاقد مع اللاعب، والذي يعد جوهرة وسط الملعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.