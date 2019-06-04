رياضة | "فيفا" يستبعد فتح ملف تأديبي ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيفا" يستبعد فتح ملف تأديبي ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح ملف تأديبي لفالنسيا على اعتبار أنه لا يوجد عناصر لبدء عملية تأديبية بحق النادي الإسباني على خلفية تحقيقات بدأها في 2015، حول مزاعم مخالفات في صفقات التعاقد مع لاعبين قصر.



وذكرت مصادر من النادي هذه المعلومات، بعدما تلقى إخطاراً بقرار "فيفا"، الذي استبعد أي نوع من الإجراءات العقابية بحق "الخفافيش".

وأبدى فالنسيا ارتياحه لهذا القرار، الذي "يدل على أن النادي عمل ويعمل بشرعية صارمة".