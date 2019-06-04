رياضة | الإنتاج الحربي يزاحم الجونة والاتحاد السكندري على ضم محمد نجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يزاحم الجونة والاتحاد السكندري على ضم محمد نجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي محمد نجيب مدافع فريق الكرة الأول بالأهلي ٣ عروض جادة من أندية الإنتاج الحربي والجونة والاتحاد السكندري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد نجيب مع القلعة الحمراء بنهاية شهر يونيو الجاري ولم يفاتحه مسئولي الأهلي في مسألة التجديد حتى الآن ليتأكد رحيله عن الفريق بشكل رسمي في ظل وجود بدائل أفضل فنيا وبدنيا بجانب رغبة النادي في ضم مدافع جديد قبل ابتداء الموسم المقبل.