رياضة | رجل أعمال أمريكي يقترب من شراء فيورنتينا مقابل 160 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل أعمال أمريكي يقترب من شراء فيورنتينا مقابل 160 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر صحفية إيطالية، أن الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، يقترب من الموافقة على شراء فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، من عائلة ديلا فالي مقابل نحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار).

وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك أيضاً ومنذ عام 2002 نادي فيورنتينا ومقره فلورنسا والذي نجا من الهبوط بصعوبة.

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وقال المصدر إن دييغو ديلا فالي مالك فيورنتينا التقى مع كوميسو اليوم الثلاثاء في مقر مجموعة تودز في ميلانو، ومن الممكن التوصل لاتفاق في وقت لاحق اليوم أو غداً الأربعاء.

وقدم الملياردير الأمريكي كوميسو، وهو إيطالي المولد ويمتلك فريق نيويورك كوزموس ومجموعة ميدياكوم، عرضاً العام الماضي لشراء حصة مسيطرة في نادي ميلانو لكن الصفقة فشلت.