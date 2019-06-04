رياضة | فرمان رونالدو يقرب ساري من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان رونالدو يقرب ساري من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي للتعاقد مع المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، ​ماوريسيو ساري​، من أجل قيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفاً للمدير الفني السابق ماسيمليانو إليجري.

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ونشرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الإيطالي ساري مرحب به بشكل قوي من قبل البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ مهاجم وهداف "البيانكونيري"، وأعرب عن ارتياحه للتعاقد معه.

وكشفت الصحيفة أن "الدون" سعيد بالتعاقد مع ساري، كون الأخير يلعب بأسلوب هجومي رائع ويمنح الثقة بشكل مطلق للمهاجمين، وهذا ما يرغب في أن يراه كريستيانو في "اليوفي" الذي غاب عنه هذا الأسلوب تحت قيادة إليغري.