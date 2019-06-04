رياضة | كيف ستكون تشكيلة ريال مدريد مع الصفقات الجديدة؟.. تغييرات بالجملة وهازارد يقود الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة ريال مدريد مع الصفقات الجديدة؟.. تغييرات بالجملة وهازارد يقود الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي ريال مدريد رسمياً، لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت يقضي بانتقال اللاعب الصربي لوكا يوفيتش إلى النادي الملكي لتمثيل الصفوف بدايةً من الموسم المقبل.

وأوضح نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، أنه بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة للاعب الصربي الذي يتوقع أن يكون إضافة قوية للنادي الملكي.

وسيرتبط اللاعب مع النادي بعقدٍ للسنوات الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2025، فى صفقه تتراوح قيمتها من 65 إلى 70 مليون يورو وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعد تلك الصفقة هي الثالثة التي نجح الريال في حسمها لتمثيل الفريق في الموسم الجديد حيث تم التوقيع مع المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي بالإضافة إلى المهاجم الشاب رودريجو.

فيما يقترب نادي ريال مدريد من ضم إدين هازارد خلال الأيام المقبلة بعدما قرر اللاعب القدوم للنادي الملكي عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد بالفعل قد اتفق مع هازارد وباتت الصفقة قريبة جداً من الإعلان في الأيام المقبلة، فيما تسعى الإدارة أيضاً للتعاقد مع صفقة قوية في خط الوسط (بول بوجبا أو كريستيان إريكسن).

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كما تمكنت إدارة الملكي من الحصول على موافقة ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي ليكون منافساً في الموسم الجديد للبرازيلي مارسيلو.

كيف ستكون تشكيلة ريال مدريد مع الصفقات الجديدة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي، إيدير ميليتاو، سيرخيو راموس، داني كارفخال

خط الوسط: توني كروس، بوجبا أو إريكسن، مودريتش

خط الهجوم: إدين هازارد، لوكا يوفيتش، كريم بنزيمة