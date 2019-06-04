رياضة | بطلة المانيا لناشئي الجولف تشيد بالفرعون الصغير على سلامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلة المانيا لناشئي الجولف تشيد بالفرعون الصغير على سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الصاعد لاعب الجولف علي سلامة اختباره الثانى فى مدينة فرانكفورت الالمانية غدا الاربعاء ببطولة الجولف المفتوحة التى ينظمها الاتحاد الالمانى للعبة .

وكان على سلامة فرعون الجولف الصغير قد خاض الاختبار الاول وسدد 109 ضربة فى 18 حفرة لمسافة موحدة هى 6 آلاف ياردة وهى الجولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الالمانية للناشئين والناشئات. Advertisements

واستطاعت بطلة المانيا ذات ال 16 عاما ايزابيلا شليك التتويج بالمركز الاول وسددت 74 ضربة مسجلة ضربتين فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى شقيقتها شيارا شليك.

واثنت ايزابيلا على اداء اللاعب على سلامة فى البطولة خاصة وانه مازال صغيرا تسع سنوات فقط وما يحققه يعتبر جيدا بالنسبة لمرحلته السنية ووعدته بالحضور إلى مصر ولعب الجولف معه بالقاهرة .