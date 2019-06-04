رياضة | خلاف بين أوزيل وإيمري بسبب نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلاف بين أوزيل وإيمري بسبب نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسعود ​أوزيل​ نجم آرسنال غضب عقب خسارة نهائي ​الدوري الأوروبي​ من ​ تشيلسي ​ ووجه كلمات قاسيه لمدربه أوناي إيمري.



وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوزيل قال لإيمري عقب اللقاء : "أنت لست مدرب" وذلك أثناء خروجه من الملعب تحديدًا في الدقيقة 77.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوزيل يعتبر حاليًا اللاعب الأعلى أجرا في النادي، حيث يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وأنه من المعروف أن المدفعجية يسعون لبيع أوزيل لجمع الأموال لأن لديهم فقط 40 مليون جنيه استرليني ميزانية فقط لإبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.



يذكر أن آرسنال خسر نهائي الدوري الأوروبي على يد تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف.