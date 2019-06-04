رياضة | أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه يعود يعود رودريجو بينتانكور نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لدائرة اهتمام نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، حيث سبق للفريق الإسباني أن استفسر عن اللاعب قبل سنة والآن يعودون من بوابة وسطاء للاستفسار وأخذ المعلومات بشكل غير مباشر من يوفنتوس.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، أنه يبدو الدولي الاوروجوياني خيار جيد بالنسبة لأتليتيكو بحال خروج توماس ليمار أو رودريجو، لكن اجابة اليوفي كانت سلبية.

كما أنه لا يوجد هامش بالوقت الحالي وسينخفض أكثر أمر خروج اللاعب بحال وصول ماوريسيو ساري، حيث يذكر أنه لا زال لدى بوكا جونيورز حق نيل 50 % من حقوق بيعه بحال حصل ذلك.