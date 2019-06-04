رياضة | لفتة إنسانية من ميسي

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كشفت تقارير صحفية إن نجم برشلونة ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي وجوسيب كاريراس ، يشاركان في حملة ضد سرطان الدم في مرحلة الطفولة.

تتعاون مؤسسة ليو ميسي مع مؤسسة وجوسيب كاريراس لمحاربة سرطان الدم وسوف تشارك كلتا المؤسستين معا في دعم مشروع لا يوجد طفل مصاب بسرطان الدم ، الذي يشجع على التعرف على نوع سرطان الدم الحاد الطفيلي - مرض سرطان الدم الحاد من النوع ب - نادر للغاية وضعف التشخيص الذي يصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة فى العمر.

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مجموعة عمل الدكتور بابلو مينينديز ، من معهد جوسيب كاريراس اللوكيميا للأبحاث - هو الفريق الذي يستفيد من هذا التعاون ، الذي يجري أبحاثًا حول هذا النوع من سرطان الدم.

منذ إنشائها ، كانت إحدى اهداف مؤسسة ليو ميسي هي توحيد الجهود لتعزيز البحث العلمي من أجل تحقيق الافضل في الأمراض السائدة في الطفولة.

وبهذا، ستمول مؤسسة مهاجم البلوجرانا ميسي مشروع الدكتور منينديز لمدة عامين.