شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول لن نتخلى عن صلاح الا في هذه الحالة والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن العديد من الأندية وعلى رأسها ريال مدريد الأسباني وبايرن ميونخ الألماني يسعوا لانتقال الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول للانتقال إليهم.
وأضحت الصحيفة أن الأداء المتميز لمحمد صلاح خلال الموسمين الماضيين أجبر جميع أندية العالم الكبرى ترغرب في ضم اللاعب رغم تمسك ليفربول به.
وأوضحت اصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفرلول اشترط عدم رحيل صلاح، وأن كان من الضروري الاستغناء عن لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين، فلايمكن الاستغناء عنه الا في حالة توقيع ماركو اسينسيو جناح ريال مدريد الإسباني للفريق.
وأشارت الصحيفة، أن زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يسمح بالاستغناء عن اسينسيو لكونه أهم اللاعبين بالنسبة له.
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