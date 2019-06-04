شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل
أعلن حارس مرمى المنتخب الألماني وبايرن ميونخ مانويل نوير، المصاب، أن ما يتردد حول نيته الاعتزال بعد التعافي من إصابته عاري تماماً من الصحة.
وأكد نوير خلال خلال مؤتمر صحفي على هامش معسكر المنتخب الألماني في هولندا، عن استمراره في الملاعب لحين عدم استطاته على العطاء، موضحاً أن سيحرث عرين المنتخب الألماني في يورو 2020 عقب تعافيه من الإصابة.
وأوضح أن المنتخب الألماني سينافس بقوة على البطولة ويسعى لحصد.
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