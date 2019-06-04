شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقوى المرشحين لقيادة تشيلسي خلفاً لساري والان مع التفاصيل

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي بحثه عن درب للفريق الموسم القادم بعد اقتراب رحيل ماوريسيو ساري، من قيادة الفريق. وأكد شبكة "ESPN" أن المدرب الإسباني خافي جارسيا المدير الفني لواتفورد الإنجليزي، أوقى المرشحين لقيادة تشيلسي في الموسم الجديد. وأوضحت "ESPN" أن خافي جارسيا نجح مع لواتفورد في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وساعد واتفورد في البقاء بين الكبار بالبريميرليج.

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