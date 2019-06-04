شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تتويجه بدوري الأبطال.. كلوب يرفض تجديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل

رفض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق عام 2022، وكانت إدارة ليفربول طالبت كلوب تجديد عقده بعدما بالتتويج بدوري أبطال أوربا، رغم تأكد الأإدارة بالاستجابة لأي مبالغ مالية يطلبها المدير الفني الألماني، وذلك بحسب شبكة " ESPN".

يذكر أن كلوب قاد ليفربول للتويج بدوري أبطال أوربا للمرة السادسة في تاريخ النادي بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد السبت الماضي.