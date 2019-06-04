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ريال مدريد يصفع برشلونة ويوفنتوس ويتعاقد مه هذا اللاعب

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نجح ريال مدريد عن الحصول على توقيع لوكا يوفيتش لاعب أولمبيك ليون، مقابل 50 مليون يورو مع عقد حتى 2025، بعد صراع مع برشلونة ويوفنتوس لضم اللاعب.

وأوضح مدريد خلال بياناً له أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيخضع للفحص الطبي الإلزامي قبل اتمام الصفقة.

 

 

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