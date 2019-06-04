شكرا لقرائتكم الزمالك مهدد بالغياب عن دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل نادى الزمالك نزيف النقاط بعدما فقد نقطتين ثمينتين فى المباراة الثانية على التوالى بالدورى بعد تعادله مع الإنتاج الحربى 1-1 ثم التعادل مع حرس الحدود 1-1، ليبقى فى المركز الثالث بجدول الترتيب، لتصبح فرص تأهله لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد مهددة.

وضمن الأهلى بالفعل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، أما الزمالك فيكفيه الفوز فى أى مباراة من مبارياته الثلاثة المتبقية، ليضمن المشاركة فى دورى الأبطال الموسم المقبل، حيث سيرتفع رصيد الفارس الأبيض وقتها للنقطة 71 ويتخطى رصيد بيراميدز، الذى أنهى موسمه برصيد 70 نقطة ويقفز الزمالك للمركز الثانى.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 74 نقطة بعد فوزه فى 23 مباراة وتعادله فى 5 وهزيمته فى 4، فيما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد فوزه فى 20 مباراة وتعادله فى 8 وهزيمته فى 3.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى مشواره بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، بعدما خاض 30 مواجهة، فاز فى 20 وتعادل فى 8 وخسر فى 3.

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أما الأهلى فيتبقى له مباراتين فقط، بعدما خاض 32 مواجهة بمسابقة الدورى، حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 5 وخسر فى 4.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى كلًا من المقاولون العرب والزمالك، فى الجولتين الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون للمسابقة.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجيت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".