شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف قرار الأهلى النهائى فى أزمة استكمال مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ قرار بالموافقة على استكمال بطولة الدورى الممتاز بعد نهاية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر مع نهاية الشهر الحالى.

وينتظر مجلس الأهلى صدور قرار رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد المباريات المتبقية بالدورى، على أن يعقد بعدها اجتماع ويعلن رأيه النهائى.

جاءت مرونة مجلس الأهلى فى أزمة استكمال مباريات الدورى بعد أمم أفريقيا، عقب تعزيز موقفه فى صدارة المسابقة بعدما خسر الزمالك 4 نقاط متتالية بالتعادل أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود.

ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، فى حين يتبق للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

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كان مجلس الأهلى عقد اجتماعا يوم ،السبت، الماضى، وقرر بعدها تأجيل الصدام مع اتحاد الكرة بشأن أزمة مواعيد الدوري ،والانتظار لوصول رد واضح من الجبلاية بالمواعيد لحسم موقف الأحمر من استكمال بطولة الدوري من عدمه.

واعترض الأهلى فى وقت سابق على مواعيد المباريات المتبقية ،وأصدر بيانا وقتها هدد فيه بعدم استكمال المسابقة حال تأجيل أى من مباريات الفريق إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية، لكن الوضع اختلفحالياً مع تغيرفي شكل المنافسة على القمة.

ويمتلك الأهلى حاليا الحظ الأوفر بحصد اللقب ، إذ يحتاج الفوز على على المقاولون والفوز أو التعادل مع الزمالك على أقل تقدير، وذلك دون النظر لنتائج الفريق الأبيض فى مبارياته المؤجلة، بينما أصبحت فرصة الزمالك تتمثل فى الفوز بجميع مبارياته.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74، يليه بيراميدز-الذى أنهى مبارياته- فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة.