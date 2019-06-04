شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة فى ورطة بسبب تعادل الزمالك وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع تعادل الزمالك وحرس الحدود مساء الإثنين بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز اتحاد الكرة فى ورطة كبيرة. تكمن أزمة اتحاد الكرة المصري فى إلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاتحادات الأهلية بترشيح الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية "دوري الابطال و الكونفدراليه" قبل يوم 30 يونيو الجارى. اتحاد الكرة بات مطالبا بإرسال الفريق الذى سيشارك بشكل نهائى مع الأهلى فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا بحد أقصى يوم 30 يونيو الجارى الأمر الذى يصعب الأمور على الجبلاية فى ظل توافر فرص بيراميدز فى المشاركة بدورى الأبطال طالما أن الزمالك لم يتخطى الـ70 نقطة حتى الآن فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

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