شكرا لقرائتكم الأسباب الحقيقة وراء غياب أوباما وجمعة عن الزمالك أمام الحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقادات عديدة واجهت الجهاز الفنى الجديد لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، بعدما استبعد يوسف أوباما وعبد الله جمعة، من المشاركة أساسيًا أمام حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

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ويكشف "الخليج 365" الأسباب الحقيقية وراء استبعاد أوباما وجمعة من المشاركة أمام الحرس، وكذلك الأمر الذى دفع خالد جلال للاستعانة بعبد الله جمعة فى الشوط الثانى من المباراة، حيث جاء استبعاد يوسف أوباما من القائمة بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى أنكل القدم، خلال مباراة الإنتاج الحربى بالدوري وهى الإصابة التى منعته من استكمال اللقاء، وبذل الجهاز الفنى العديد من المحاولات من أجل علاجه ولحاقه باللقاء، لكن الإصابة حالت دون ذلك.

فى الوقت ذاته، شعر عبد الله جمعة بشد فى العضلة الخلفية، وطلب من الجهاز الفنى عدم مشاركته من بداية المباراة أمام الحرس، حتى لا تتفاقم الإصابة، وهو ما حققه خالد جلال للاعب، وعندما شعر المدير الفنى بالحاجة لخدماته فى الشوط الثانى أمام الحرس، وخاصة فى ظل هبوط مستوى بهاء مجدى الذى أحرز هدف بالخطأ فى مرماه، قام بالإستعانة به، فى محاولة لتحقيق الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقان.