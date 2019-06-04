شكرا لقرائتكم ملياردير أميركي يقترب من شراء فيورنتينا الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر مطلع لـ "رويترز" يوم الثلاثاء أن الملياردير الأميركي، روكو كوميسو، يقترب من الموافقة على شراء فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من عائلة ديلا فالي مقابل نحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار).

وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك أيضا ومنذ عام 2002 نادي فيورنتينا ومقره فلورنسا والذي نجا من الهبوط بصعوبة.

وقال المصدر إن دييغو ديلا فالي مالك فيورنتينا التقى مع كوميسو يوم الثلاثاء في مقر مجموعة تودز في ميلان ومن الممكن التوصل لاتفاق في وقت لاحق.

وقدم الملياردير الأميركي كوميسو، وهو إيطالي المولد ويمتلك فريق نيويورك كوزموس ومجموعة ميدياكوم، عرضا العام الماضي لشراء حصة مسيطرة في نادي ميلان لكن الصفقة فشلت، ولم يتسن الوصول على الفور إلى كوميسو للتعليق. كما لم يكن بالإمكان على الفور الحصول على تعقيب من دييغو ديلا فالي.