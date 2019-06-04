شكرا لقرائتكم نوير لا يفكر في الاعتزال.. ويتطلع للفوز بلقب "يورو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا يفكر الحارس الألماني المصاب، مانويل نوير، مطلقا في مسألة اعتزال كرة القدم بل على العكس يستهدف العودة لعهده الذهبي من خلال فعاليات يورو 2020.

وغاب نوير عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بايرن مع فورتونا دوسلدوف في 14 أبريل الماضي، ليشارك الحارس البديل سفين أولريتش في المباريات الخمس الأخيرة للفريق في الدوري الألماني.

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وكان نوير غاب أيضا عن أغلب موسم 2017 - 2018 بسبب الإصابة. وقال نوير يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي على هامش معسكر المنتخب الألماني في هولندا: أحب مهنتي، أحب وجودي داخل الملعب، أريد أن ألعب طالما جسدي يعمل، بالتأكيد أيضا من المهم أن أشعر أنهم في حاجة إلى جهودي.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا وأستونيا يومي الثامن و11 من يونيو الجاري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشار نوير: نريد التأهل وأن نظهر قدرتنا على التنافس وعلى الفوز بلقب يورو 2020.