’’افتكرها هتبوسه‘‘.. موقف طريف لصلاح مع مذيعة على الهواء (فيديو)

كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، للنجم المصري محمد صلاح، بعد تتويجه مع ليفربول الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الفيديو المتداول عبارة عن رد فعل عفوي لصلاح، أثناء تسجيله حوارا مع مذيعة أجنبية عقب التتويج بالبطولة، حيث اقتربت منه لتوضح صوتها نظرا لضجيج الملعب، لكنه اعتقد أنها ستقبله، ليبتعد عنها قليلا.

وتُوج صلاح، مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، فيما أضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز.

ودخل "مو" التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب مصري يفوز ويسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي يسجل في النهائي، بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.

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كما أصبح الفرعون المصري ثالث لاعب عربي يتوج بالبطولة بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، لاعب بورتو البرتغالي السابق، حين ظفر باللقب في عام 1987، والمغربي أشرف حكيمي، رفقة فريق ريال مدريد الإسباني اللقب في النسخة الماضية، بعدما فاز فريق العاصمة الإسبانية مدريد على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي بكييف.

وبات صلاح هو ثالث أسرع لاعب يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال، حيث الأول كان لمالديني في 2005 بعد مرور 51 ثانية، والثاني لانريكي ماتيوس عام 1959 بعد أول دقيقة، والثالث للنجم المصري في 2019 بالدقيقة 1:48.

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