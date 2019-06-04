سوبر كورة يكشف قرار الأهلى النهائى فى أزمة استكمال مباريات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس الأهلى صدور قرار رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد المباريات المتبقية بالدورى، على أن يعقد بعدها اجتماع ويعلن رأيه النهائى فى أزمة استكمال المسابقة بعد أمم أفريقيا. لمعرفة قرار الأهلي النهائى فى أزمة استكمال مباريات الدورى اضغط هنا

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