سوبر كورة يكشف قرار الأهلى النهائى فى أزمة استكمال مباريات الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس الأهلى صدور قرار رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد المباريات المتبقية بالدورى، على أن يعقد بعدها اجتماع ويعلن رأيه النهائى فى أزمة استكمال المسابقة بعد أمم أفريقيا.
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