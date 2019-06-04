شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دوامة التعادلات.. كيف يضمن الزمالك التأهل الرسمى لدوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد فريق الزمالك نقطتين ثمينتين فى المباراة الثانية على التوالي بالدوري بعد تعادله مع الإنتاج الحربي 1-1 ثم التعادل مع حرس الحدود 1-1 ليبقى فى المركز الثالث بجدول الترتيب، لتصبح فرص تأهله لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم الجديد مهددة.

وضمن الأهلي بالفعل المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، أما الزمالك فيكفيه الفوز فى أى مباراة من مبارياته الثلاثة المتبقية ليضمن المشاركة فى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يرتفع رصيده للنقطة 71 ويتخطى رصيد بيراميدز الذى أنهى موسمه برصيد 70 نقطة ويقفز الزمالك للمركز الثانى.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدورى برصيد 74 نقطة بعد فوزه فى 23 مباراة وتعادله فى 5 وهزيمته فى 4، فيما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد فوزه فى 20 مباراة وتعادله فى 8 وهزيمته في 3.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى مشواره بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، بعدما خاض 30 مواجهة، فاز فى 20 وتعادل فى 8 وخسر فى 3.

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أما الأهلي فيتبقى له مباراتين فقط، بعدما خاض 32 مواجهة بمسابقة الدوري، حقق الفوز في 23 وتعادل في 5 وخسر في 4.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي كلًا من المقاولون العرب والزمالك فى الجولتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين للمسابقة.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجيت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".