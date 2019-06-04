شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية، على الدعم المستمر و العمل الضخم لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الشهر الحالى، كما وجه رئيس الاتحاد الأفريقى الشكر للمهندس هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على الجهد المبذول لإنجاح "كان 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.