شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعد على سلامة يخوض الاختبار الألمانى الثانى فى الجولف غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الصاعد لاعب الجولف على سلامة اختباره الثانى فى مدينة فرانكفورت الألمانية غدا الأربعاء ببطولة الجولف المفتوحة التى ينظمها الاتحاد الألمانى للعبة.

وكان على سلامة فرعون الجولف الصغير خاض الاختبار الأول وسدد 109 ضربة فى 18 حفرة لمسافة موحدة هى 6 آلاف ياردة وهى الجولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الألمانية للناشئين والناشئات.

واستطاعت بطلة ألمانيا ذات الـ16 عاما إيزابيلا شليك التتويج بالمركز الأول وسددت 74 ضربة مسجلة ضربتين فوق المعدل وتلتها فى المركز الثانى شقيقتها شيارا شليك.

وأثنت إيزابيلا على أداء اللاعب على سلامة فى البطولة خاصة وأنه ما زال صغيرا تسع سنوات فقط وما يحققه يعتبر جيدا بالنسبة لمرحلته السنية ووعدته بالحضور إلى مصر ولعب الجولف معه بالقاهرة.

وتعد تلك المرة الأولى التى يلعب فيها على سلامة بالملاعب الألمانية، وبسببها يقضى إجازة عيد الفطر المبارك خارج البلاد بعيدا عن أسرته حتى يشارك فى البطولة الألمانية.

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