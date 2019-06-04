شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة فى ورطة بسبب تعادل الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع تعادل الزمالك وحرس الحدود مساء الإثنين بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز اتحاد الكرة فى ورطة كبيرة. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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